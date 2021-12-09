В Воронежской области пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил женщину

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По предварительным данным, вчера примерно в 7:20 в Бобровском районе у дома № 77 по улице Свободы в поселке Ясеньки неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», наехал на 66-летнюю местную жительницу.
Женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
Но в ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя на территории Бобровского района. Им оказался 74-летний местный житель.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.