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Недвижимость9 декабря 2021 6:42

В Воронеже на контейнеры под смешанные отходы и вторсырье разместили 60 первых наклеек

Скоро они появятся на площадках Центрального района
Алексей СЕРГУНИН
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Раздельный сбор начнется сразу, как только управа района передаст площадки управляющим компаниям. Фото пресс-службы департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Раздельный сбор начнется сразу, как только управа района передаст площадки управляющим компаниям. Фото пресс-службы департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Вчера сотрудники регионального департамента ЖКХ и энергетики вместе с экоактивистами города разместили 60 первых наклеек на контейнеры под смешанные отходы и вторсырье.

- Теперь нужно дождаться морозов, убедиться, что наклейки не портятся при обслуживании емкостей и от низких температур, и смело печатать следующую партию, - информирует пресс-служба департамента.

В ближайшие дни контейнеры с новыми наклейками будут установлены на площадках Центрального района, реконструированных под РСО. Раздельный сбор на этих площадках начнется сразу, как только управа района передаст их управляющим компаниям, а те в свою очередь составят графики раздельного вывоза отходов и направят их региональному оператору.