Воронежские гандболисты вылетели из Кубка России

Теперь 11 – 12 декабря «ВГТУ-Воронеж» сыграет в Ростове с местным «ДГТУ-Лидер» в рамках высшей лиги. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Накануне «Воронеж-ВГТУ» выбыл из Кубка России по гандболу. В рамках 1/8 финала наши земляки на своей площадке уступили клубу суперлиги ставропольскому «Виктору».

Если до перерыва воронежцы худо-бедно держались (11:13), то во второй половине игры класс соперника оказался решающим – 13:20 и итоговые 24:33.

Самыми результативными у «ВГТУ-Воронеж» стали Никита Филев (пять очков), Евгений Баранников и Павел Матвеев (по четыре).

- Надеялся, что поменьше проиграем, что дадим бой до конца, - подвел итог встрече наставник воронежского клуба Алексей Доронкин. - Но в конце немного вратари не «потащили» где-то, не хватило в защите чуть-чуть. Ну, потому что состав держался 40 минут, а потом надо было поменять. Подменили, но игроки, которые вышли, были, скорее всего, скованные, и не показали того, что они могут. И поэтому концовка смазанная была.

Теперь 11 – 12 декабря «ВГТУ-Воронеж» сыграет в Ростове с местным «ДГТУ-Лидер» в рамках высшей лиги. Напомним, что наши земляки единолично лидируют после 12-ти матчей. В их активе 23 очка. У ближайшего преследователя – омского «Скифа» - на девять баллов меньше.