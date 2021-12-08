Пассажира, из-за которого в Воронеже экстренно сел самолет, госпитализировали в облбольницу

Самолет следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии пассажира, из-за которого произошла экстренная посадка в аэропорту Воронежа.

- К пациенту выехала бригада центра медицины катастроф. Его госпитализировалив областную больницу с небольшим кровотечение: немного разошлись швы. Состояние пациента ближе к удовлетворительному, - отметили в пресс-службе облздрава.

ЧП случилось 8 декабря. Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, экстренно сел в столице Черноземья. У одного из пассажиров разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение. Задержка рейса из-за инцидента составила около часа.