Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 18:38

Пассажира, из-за которого в Воронеже экстренно сел самолет, госпитализировали в облбольницу

Его состояние ближе к удовлетворительному
Анна ГРЕБЕНКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолет следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Самолет следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии пассажира, из-за которого произошла экстренная посадка в аэропорту Воронежа.

- К пациенту выехала бригада центра медицины катастроф. Его госпитализировалив областную больницу с небольшим кровотечение: немного разошлись швы. Состояние пациента ближе к удовлетворительному, - отметили в пресс-службе облздрава.

ЧП случилось 8 декабря. Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, экстренно сел в столице Черноземья. У одного из пассажиров разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение. Задержка рейса из-за инцидента составила около часа.