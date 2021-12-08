Уголовное дело о взятке доцента воронежского вуза отправляется в суд

Фото с сайта СУСК Воронежской области

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела о взятке в отношении 38-летнего доцента факультета одного из высших учебных заведений.

Следствие установило, что в июне 2021 года к доценту обратилась студентка-заочница с просьбой выставить ей оценки по экзамену без его проведения. Преподаватель согласился, но сказал, что его услуги будут стоить 15 тысяч рублей. Эту сумму студентка перечислила мужчине на банковскую карту, и взамен получила хорошую оценку в зачетке.

- О противоправной деятельности доцента стало известно сотрудникам полиции, после чего оперативные материалы переданы следователю СК, которым принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали в СУСК Воронежской области.

На следствии обвиняемый отказался признать свою вину, однако это не помешало следователям собрать достаточную доказательную базу. Обвинительное заключение утверждено и уголовное дело в ближайшее время направится в суд для рассмотрения по существу.