Воронежские школьники продемонстрировали знание избирательного права на Всероссийской олимпиаде

1 ноября стартовала Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». В ней приняли участие ученики 10-х и 11-х классов Ленинского района.

На предварительном этапе ребятам предложили решить ситуационные задачи из практики участковых избирательных комиссий, а также написать эссе на одну из предложенных тем, где выразить свои впечатления и понимание избирательного процесса в России. Результат каждого участника определялся, исходя из суммы баллов при решении задач и качества раскрытия темы в эссе.

- Из 17 предоставленных нашими ребятами работ проходной барьер по баллам преодолели пять участников, - рассказали в управе Ленинского района.

А 3 декабря, участники, набравшие большее количество баллов приняли участие в региональном этапе, организованном Избиркомом Воронежской области. Мероприятие прошло в режиме онлайн и также предполагало решение ситуационных задач из практической работы участковых избирательных комиссий.

На региональном этапе от Ленинского района участвовали десятиклассники Карина Харбитова, Кирилл Кочегаров из школы № 13 и ученица 11-го класса школы №12 Юлия Куклешова.