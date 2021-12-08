С начала года население Воронежа сократилось на 5372 человека

С января по сентябрь 2021 года смертность в Воронеже превысила рождаемость в 1,7 раза. К таким выводам пришли в Воронежстате после изучения записей актов гражданского состояния. Естественная убыль населения составила 5372 человека, что в 2,1 раза выше, чем в этот же период год назад.

В тоже время миграционная убыль, по данным статистики, сменилась миграционным приростом, который с начала года составил 3834 человека.

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