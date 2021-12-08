Статисты высчитали, что средняя зарплата воронежца достигла 48 тысяч

Часть зарплаты "съела" инфляция Фото: из архива «КП»

По данным Воронежстата, среднемесячная зарплата сотрудников крупных и средних компаний Воронежа в сентябре 2021 года составила 47895.4 рубля. За девять месяцев она выросла на 10,7%. При этом, с учетом инфляции, реальная зарплата по итогам девяти месяцев увеличилась на 102,7%.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что стоимость минимального набора продуктов питания по Воронежу в сентябре 2021 года составила 4357 рублей 62 копейки, что на 12,9% выше, чем в декабре 2020 года. Стоимость продуктового набора в Воронеже самая высокая среди регионов Черноземья.