В Воронежской области выплаты на детей от 3 до 7 лет теперь смогут получить больше родителей

Право на выплату получат малообеспеченные будущие мамы. Фото: из архива «КП»

Глава правительства Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале об увеличении возможности получить выплаты на детей от трех до семи лет. Дело в том, что с 1 апреля изменились условия назначения этого пособия малообеспеченным родителям. Теперь при назначении выплат изучают сведения об их имуществе, проверяют, есть ли трудовые доходы и выясняют причины их отсутствия.

Изменения в областном законодательстве коснулись как раз последнего критерия. Теперь уважительной причиной для отсутствия доходов является беременность от полугода и более. Подробнее мамам маленьких детей новые правила начисления выплат могут разъяснить в районном отделе соцзащиты по месту их жительства.