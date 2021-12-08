Воронежский лыжник впервые за десять лет попал в четверку лучших на крупном всероссийском турнире

Воронежские лыжники на соревнованиях в Сыктывкаре, хотя и не завоевали медалей, но выступили очень достойно. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский лыжник Ярослав Насонов успешно выступил в классическом спринте на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди спортсменов 17-18 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Около 700 спортсменов сражались за медали в Сыктывкаре. На старт в классическом спринте вышли 385 спортсменов. И вот в такой огромной компании воронежец стал четвертым.

Время Ярослава Насонова на финише 03:39.15 секунды. Чуть меньше секунды он уступил пришедшему третьим Владимиру Митрошину из Мордовии, показавшему результат 03:38.18 секунды. Вторым стал Владислав Осипов из Удмуртии — 03:37.61 секунды, а победил Даниил Мурашев из Свердловской области — 03:34.01 секунды.

В принципе неплохо выступила на этих соревнованиях и воронежская лыжница Арина Старцева. На дистанции 10 км классическим стилем она заняла 22 место, при том что у девушек на этой дистанции за медали боролись 211 спортсменок.

- За последние десять лет впервые воронежский лыжник смог подняться так высоко, - отметил главный тренер Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков. - В следующем году спортсмены этого возраста будут участвовать в Спартакиаде учащихся России. Благодаря такому результату Ярослав Насонов уверенно заявил о себе как о кандидате в сборную команду округа. Отбор в нее состоится в январе в Сыктывкаре. Арина Старцева также претендует на попадание в сборную ЦФО для участия в спартакиаде учащихся.