Мошенник продал воронежцу накопительную карту под видом топливной за 5 тысяч

В октябре 2020 года 63-летний воронежец заправлял свой автомобиль на АЗС, когда к нему подошел незнакомец и предложил купить топливную карту. Мужчина пояснил, что раньше работал на АЗС и как сотрудник имел такую карту на покупку топлива стоимостью 10 тысяч. Водитель отдал незнакомцу 5 тысяч рублей за «пластик». Однако на кассе пенсионеру пояснили, что карта накопительная и не используется для списания топлива. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Задержать подозреваемого в мошенничестве удалось только сейчас. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 59-летний житель Калининградской области. Выяснить место нахождения мужчины помогли полицейские из Лискинского района. Стражи порядка задержали гражданина в Липецке и доставили в отдел полиции. Подозреваемый дал признательные показания. По статье «Мошенничество» ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу.