В Воронеже начальник отдела судебных приставов «погорел» на взятке в 15 тысяч рублей

Всего ушлый коммерсант передал начальнику отдела судебных приставов не менее 100 тысяч рублей за его покровительство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета после получения материалов от коллег из ФСБ возбудили уголовное дело против 34-летнего начальника одного из отделов УФССП России по Воронежской области. Его подозревают в преступлении, подпадающем под часть 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». До шести лет лишения свободы

По данным следствия, с лета 2020-го по декабрь 2021 года начальник отдела получал от директора коммерческой организации, хранящей и продающей арестованное приставами имущество, взятки за различные незаконные услуги. В частности, за отсутствие контроля за своевременностью выплат от реализации конфискованных вещей, игнорирование других нарушений в работе фирмы. И, наконец, за информацию, позволяющую руководству организации заниматься коллекторской деятельностью. Всего начальник получил от ушлого предпринимателя не менее 100 тысяч рублей.

6 декабря в Воронеже при передаче очередных 15 тысяч начальника отдела задержали в ходе совместной операции Следственного комитета и ФСБ. На допросе мужчина признал свою вину.

- Следователь СК провел осмотр места происшествия, в ходе которого изъял переданные в качестве взятки деньги. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, проведены необходимые осмотры и выемки, – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких. – Задержанному должностному лицу грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, на основании материалов регионального УФСБ следователь СК возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего директора организации, решавшей свои проблемы с помощью взяток начальнику отдела судебных приставов. Он будет отвечать по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ «Получение коммерческого подкупа в значительном размере» за получение им 6 декабря 125 тысяч рублей от воронежца за продажу ему арестованного асфальтоукладчика без проведения торгов по заниженной стоимости. Директору грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.

Напомним, 6 декабря также задержали директора МУП «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова. Его подозревают в получении взятки в 500 тысяч рублей через посредника за предоставление земельного участка на одном из городских кладбищ для захоронения пожилой женщины. До суда Хаустов будет находиться под подпиской о невыезде.