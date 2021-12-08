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Происшествия8 декабря 2021 14:16

В Воронеже начальник отдела судебных приставов «погорел» на взятке в 15 тысяч рублей

Ее он получил от директора организации, которая продавала арестованное имущество
Юрий КОЗЛОВ
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Всего ушлый коммерсант передал начальнику отдела судебных приставов не менее 100 тысяч рублей за его покровительство.

Всего ушлый коммерсант передал начальнику отдела судебных приставов не менее 100 тысяч рублей за его покровительство.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета после получения материалов от коллег из ФСБ возбудили уголовное дело против 34-летнего начальника одного из отделов УФССП России по Воронежской области. Его подозревают в преступлении, подпадающем под часть 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». До шести лет лишения свободы

По данным следствия, с лета 2020-го по декабрь 2021 года начальник отдела получал от директора коммерческой организации, хранящей и продающей арестованное приставами имущество, взятки за различные незаконные услуги. В частности, за отсутствие контроля за своевременностью выплат от реализации конфискованных вещей, игнорирование других нарушений в работе фирмы. И, наконец, за информацию, позволяющую руководству организации заниматься коллекторской деятельностью. Всего начальник получил от ушлого предпринимателя не менее 100 тысяч рублей.

6 декабря в Воронеже при передаче очередных 15 тысяч начальника отдела задержали в ходе совместной операции Следственного комитета и ФСБ. На допросе мужчина признал свою вину.

- Следователь СК провел осмотр места происшествия, в ходе которого изъял переданные в качестве взятки деньги. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, проведены необходимые осмотры и выемки, – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких. – Задержанному должностному лицу грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, на основании материалов регионального УФСБ следователь СК возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего директора организации, решавшей свои проблемы с помощью взяток начальнику отдела судебных приставов. Он будет отвечать по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ «Получение коммерческого подкупа в значительном размере» за получение им 6 декабря 125 тысяч рублей от воронежца за продажу ему арестованного асфальтоукладчика без проведения торгов по заниженной стоимости. Директору грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.

Напомним, 6 декабря также задержали директора МУП «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова. Его подозревают в получении взятки в 500 тысяч рублей через посредника за предоставление земельного участка на одном из городских кладбищ для захоронения пожилой женщины. До суда Хаустов будет находиться под подпиской о невыезде.