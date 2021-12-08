Воронежский «Факел» подписал контракт с бывшим вратарем казанского «Рубина»

Алексей Городовой пополнил изрядно поредевшую вратарскую линию "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

В «Факел» перешел 28-летний вратарь Алексей Городовой. Голкипер перешел в нашу команду на правах свободного агента, сообщили в пресс-службе воронежского клуба. Очевидно, что новый вратарь рассматривается либо как замена ушедшему в московский «Спартак» Илье Свинову, либо как еще один вариант в запасе. Но первая версия более вероятна, Александр Саутин ушел из «Факела», а Данила Ермаков, мягко говоря, не блещет стабильностью.

Городовой начнет работать с командой на сборе в Турции. В сезоне-2020/2021 Алексей выступал за «Велес» (16 игр, 22 пропущенных мяча) и «СКА-Хабаровск» (14 матчей,13 пропущенных мячей). Его признали лучшим вратарем Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2020/2021 по версии болельщиков команд лиги. В первой части нынешнего сезона Городовой был футболистом казанского «Рубина», однако на поле не выходил и лишь три раза попадал в запас.

Алексей Городовой - воспитанник ставропольского футбола, начал профессиональную карьеру в местном «Динамо». Также выступал за футбольные клубы «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Якутия» (Якутск), «Спартак» (Нальчик), «Конгсвингер» (Норвегия), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Велес» (Москва), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) и «Рубин» (Казань). Одним словом, жизнь помотала Алексея по России и не только. Будем надеяться, что в Воронеже у него все получится.