Полицейские задержали водителя, сбившего в Воронеже двух девочек на переходе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже установили и задержали водителя, который 3 декабря около 17.40 сбил на пешеходном переходе двух 14-летних девочек и сбежал с места ДТП. Подростки шли на зеленый сигнал светофора. В результате аварии девочки получили различные травмы и попали в больницу.

Виновником ДТП оказался 48-летний житель Семилукского района. В отношении него составили протокол по статье «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Материалы передали на рассмотрение в суд.