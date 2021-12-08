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Происшествия8 декабря 2021 13:03

Полицейские задержали водителя, сбившего в Воронеже двух девочек на переходе

Им оказался житель Семилук
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже установили и задержали водителя, который 3 декабря около 17.40 сбил на пешеходном переходе двух 14-летних девочек и сбежал с места ДТП. Подростки шли на зеленый сигнал светофора. В результате аварии девочки получили различные травмы и попали в больницу.

Виновником ДТП оказался 48-летний житель Семилукского района. В отношении него составили протокол по статье «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Материалы передали на рассмотрение в суд.