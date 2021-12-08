76% абонентов «РВК-Воронеж» оплачивают квитанции посредством Сбера

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В этом году Сбербанк совместно с «РВК-Воронеж» провел масштабную работу по улучшению качества проведения платежей. В сентябре жителям региона открылся доступ к новому сервису Сбербанка Онлайн «Передача показаний счетчиков». Благодаря продукту можно передать показания приборов учета отдельно от оплаты услуг поставщику. Нововведение стало особенно актуальным для пользователей услуги «Автоплатеж».

В декабре «РВК-Воронеж» объявил старт акции «В Новый год без долгов» для жителей города из категории «частные лица», находящихся на прямых расчётах с водоканалом. По правилам, пользователи, оплатившие задолженность в срок до 20 декабря, становятся участниками розыгрыша денежных призов.

Денис Скребец, Управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сотрудничество Сбербанка с «РВК-Воронеж» однозначно полезно для пользователей. Вместе мы стараемся сделать так, чтобы процесс оплаты услуг ЖКХ не вызывал трудностей и, по возможности, был автоматизированным».

Вера Щербинина, заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж»:

«Впервые мы финансово поощрим тех, кто решил оплатить задолженность по коммунальным платежам. Всего на денежные призы могут рассчитывать 56 абонентов. Общий призовой фонд составит 163 тысячи рублей. Будет иметь значение сумма погашенного долга. Например, обладателями 10 тысяч рублей станут 5 абонентов, оплативших долг от 10 тысяч и более. Призы ждут также и тех, кто заплатит меньшие суммы. Например, 34 жителя города получат по 1000 рублей, если они погасили долг в пределах - от 500 до 1500 рублей. Обязательное условие – полная ликвидация задолженности».