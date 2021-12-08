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Происшествия8 декабря 2021 12:09

Ночью в Воронеже сгорел частный дом

Постройка давно пустовала
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Кадр видео из сообщества "Типичный Воронеж" в "ВК"

Кадр видео из сообщества "Типичный Воронеж" в "ВК"

Около 2 часов ночи в Воронеже на улице 5 Декабря загорелся частный дом. Жильцы расположенного неподалеку ЖК «Челюскинцев 101» сняли пожарище на видео. Огонь бушевал всего несколько минут, но полностью уничтожил постройку. Пожарные потушили пожар, пострадавших нет.

Как сообщили местные жители, дом этот давно пустовал, привлекая к себе бомжей и маргиналов. Возможно, пожар возник по их вине.

Но часть воронежцев предположила, что таким образом строительные организации расчищают территорию под будущие высотки.