В Воронеже закрыли две «разливайки», торговавшие «паленым» алкоголем

После проверок оба питейных заведения закрыли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Левобережного района пожаловались в департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области на две торговые точки, где разливали «паленый» алкоголь. Первая располагалась по адресу: ул. Героев Сибиряков, 23, вторая на улице Танеева, 6г.

Сотрудники ДИЗО нагрянули в эти заведения с проверкой. Они установили, что обе «разливайки» официально зарегистрированы за ООО «Автотрал». На улице Танеева они изъяли 305 бутылок без маркировки или нанесения иной предусмотренной законом информации. Еще 15 литров схожей алкогольной продукции конфисковали на улице Героев Сибиряков.

Также сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений сообщили, что к ним поступило заявление от ООО «Автотрал». В нем сообщали о переоформлении лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в связи с прекращением деятельности обособленных подразделений на улицах Героев Сибиряков и Танеева. А значит, эти две торговые точки вообще не имели права торговать горячительными напитками. «Разливайки» закрыли, местные жители надеются, что навсегда.