Воронежцы сообщают о напавшем на школьницу мужчине

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В родительских чатах жители воронежского микрорайона Шилово предупреждают о неизвестном мужчине, который якобы напал на девочку у одной из местных школ. Незнакомца, по словам автора голосового сообщения, спугнули прохожие, мужчина сбежал.

- Родители! Будьте бдительны! Встречайте детей из школы! Не оставляйте одних на площадках, - предупреждает очевидец.

Другой пользователь соцсети ранее сообщал о подозрительном незнакомце, который у подъезда расспрашивал девочку-подростка о ее возрасте. Заметив свидетеля, мужчина быстро стал удаляться, проигнорировав вопрос очевидца: «о чем он спрашивал ребенка?».

«Комсомолка» связалась с полицией, но там сообщили, что к ним от пострадавших или родителей никаких сообщений о подобных ЧП не поступало.

- Тем не менее, мы мониторим такие случаи и проводим проверки по сообщениям в соцсетях, - заверили в ГУ МВД по области.