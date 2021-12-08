Разработки воронежской анимационной студии вышли в финал престижной премии

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Воронежская студия Wizart Animation вошла в шорт-лист финалистов премии Russian Creative Awards 2021. Разработка наших творцов - бесплатный 3D-редактор Wizart DCC Platform – вошла в число номинантов в категории «Стартап года/ Прорыв года». Wizart Animation стала первой анимационной студией в России, разработавшей собственное программное обеспечение для создания анимации. С помощью этого редактора студия создала фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», вышедший в марте 2021 года на стриминговом сервисе Netflix и возглавивший рейтинг платформы по просмотрам.

- В данный момент специалисты студии используют 3D-редактор на различных стадиях производства нового полнометражного мультфильма «Руслан и Людмила». В частности, с его помощью создают освещение и визуализации, а также используют для процедурного моделирования на различных этапах производства. Студия работает над тем, чтобы сделать Wizart DCC Platform программным обеспечением с открытым исходным кодом, в том числе доступным для других анимационных студий, - отметили в Wizart Animation. - Применение 3D-редактора не ограничивается анимационной сферой, в данный момент студия дорабатывает программное обеспечение для его использования при создании 3D-контента в сфере AR/VR, в том числе при создании цифровых аватаров.

Церемония вручения Russian Creative Awards 2021 пройдет 18 декабря в Москве.