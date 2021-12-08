В Воронеже откроют официально 101 елочный базар

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Городские власти определили количество елочных базаров, которые официально откроются в Воронеже. По итогам проведенного аукциона заключат договоры на размещение 101 елочного базара. Они будут работать с 19 по 31 декабря. В мэрии напоминают, что пункты должны соответствовать определенным требованиям.

Елочный базар должен занимать площадь не более 20 кв.м. , место должно быть определенным образом быть оформлено: с вывеской, на которой указан режима работы и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, прейскурантом, книгой отзывов и предложений, средствами пожаротушения, мерной линейкой для установления размера елок, упаковочным материалом.

Напомним, в городе уже в конце ноября в нескольких местах открылись частные елочные базары.

Официальные адреса елочных базаров:

Железнодорожный район

ул. Артамонова, 30

ул. Богдана Хмельницкого, 24

ул. Димитрова, 47

ул. Димитрова, 53а

ул. Димитрова, 59

ул. Зои Космодемьянской, 19

ул. Зои Космодемьянской, 7

ул. Калининградская, 108

ул. Калининградская, 110

ул. Минская, 63

ул. Остужева, 1а (ост. "ДК «Электроника»)

ул. Остужева, 19е

ул. Остужева, 3

ул. Остужева, 5а

ул. Остужева, 6

ул. Переверткина, 13

ул. Переверткина, 26

ул. Старых Большевиков, 18

л. Урывского, 3

л. Урывского, 9/2

ул. Федора Тютчева (мкр. «Боровое»)

Коминтерновский район

бул. Победы, 38

бул. Победы, 48

бул. Победы, 8

просп. Московский, 92а

просп. Труда, 14

просп. Труда, 19

просп. Труда, 23

ул. 60 Армии, 22а

ул. 60 Армии, 27

ул. 9 Января, 300

ул. Беговая, 8/3

ул. Владимира Невского, 1

ул. Владимира Невского, 13

ул. Владимира Невского, 15а

ул. Владимира Невского, 22

ул. Владимира Невского, 26

ул. Владимира Невского, 27

ул. Владимира Невского, 49

ул. Владимира Невского, 55

ул. Генерала Лизюкова, 85

ул. Жукова, 3

ул. Красных Зорь, 36

ул. Генерала Лизюкова, 66а – ул. Владимира Невского (напротив маг. «Легкий шаг»)

ул. Машиностроителей, 15

ул. Хользунова, 100

ул. Хользунова, 100б

ул. Хользунова, 119

ул. Хользунова, 33

ул. Хользунова, 38

ул. Хользунова, 44

ул. Шишкова, 57

Левобережный район

просп. Ленинский, 1

просп. Ленинский, 117

просп. Ленинский, 21

просп. Ленинский, 24/1

просп. Ленинский, 45а

просп. Ленинский, 81

просп. Ленинский, между д. 35 и 39

просп. Ленинский, у д. 109 (или 111)

просп. Ленинский, у д. 65 (или 77)

ул. Брусилова, остановка «Сквер Ильича»

ул. Волгоградская, 47

ул. Волгоградская, 51

ул. Героев Стратосферы, 1

ул. Димитрова, 70

ул. Ильича, 59

ул. Новосибирская, пересечение с ул. Саврасова

ул. Новосибирская, 34

ул. Писарева, 13

ул. Писарева, 3а

л. Ростовская, 58/8

ул. Чебышева, 22

Ленинский район

ул. 20-летия Октября, 44

ул. Ворошилова, 2

ул. Грамши, 70

ул. Кольцовская, 60/2

ул. Кольцовская, 62

ул. Краснознаменная, 156

ул. Краснознаменная, 158

ул. Кропоткина, 10

ул. Матросова, 145

ул. Матросова, 6а

ул. Моисеева, 2

ул. Моисеева, 45

ул. Революции 1905 года, 25

ул. Чапаева, 126

ул. Чапаева, 132

Советский район

ул. 232 Стрелковой дивизии, 45

ул. 232 Стрелковой дивизии, 29

ул. 9 Января, 109

ул. 9 Января, 241/15

ул. 9 Января, ост. «Улица Газовая»

ул. Космонавтов, 18

ул. Тепличная, 4

ул. Юлюса Янониса, 3

Центральный район

ул. Березовая роща, 1а

ул. Ленина, пересечение с ул. Вавилова

ул. Ломоносова, ост. «Областная детская больница»

ул. Фридриха Энгельса, 12г

ул. Шишкова, 146