В Воронеже прошло первое электронное собрание собственников жилья

С условиях пандемии с 2021 года воронежцы получили возможность проводить общие собрания собственников многоквартирных домов в режиме онлайн в системе ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

Жильцы дома №86 по ул. Саврасова первыми среди воронежцев попробовали освоить новый формат голосования. Этот дом находится в управлении ООО УК «КАСКАД – РАЗВИТИЕ», введен в эксплуатацию в 2020 году, в нем 297 квартир и 25 нежилых помещений.

- Первый опыт позволил выявить сильные и слабые стороны новшества, и сделать выводы о том, насколько удобна и функциональна система ГИС ЖКХ, - рассказали в упавляющей компании. - Среди ее плюсов: автоматизация процесса – подсчет голосов, определение их процентного соотношения по тому или иному вопросу, формирование протокола и его размещение в системе ГИС ЖКХ, а также ограниченный доступ к личной информации об участниках голосования, зарегистрированных в ГИС ЖКХ.

В жилинспекции напомнили, что инициировать проведение общего собрания может любой собственник жилого или нежилого помещения в доме, а также действующая управляющая организация. На первом собрании в повестку обязательно должны быть включены вопросы об определении администратора общего собрания, о порядке приема сообщений о проведении общего собрания и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, вопрос о продолжительности голосования при использовании системы. Продолжительность голосования может составлять от 7 до 60 дней.

В инспекции также уточнили, что электронное голосование беспечивает открытость и прозрачность принятых решений и значительно снижает вероятность фальсификации подписей, так как у всех пользователей систем ГИС ЖКХ подтвержденные учетные записи.

- Если по какой-либо причине у собственника отсутствует возможность выразить свой голос в системе, он может отметить свое решение на бумажном носителе и в последствии передать свое письменное решение администратору собрания, который уже внесет данные в систему ГИС ЖКХ, - подчеркнула руководитель ГЖИ Воронежской области Диана Гончарова.

Подробную инструкцию по проведению общего собрания собственников в ГИС ЖКХ можно найти в разделе «обучающие видео» на сайте ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/), а также на канале ГИС ЖКХ на видеохостинге Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=O0O_YaFRPIA).