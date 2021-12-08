Жители воронежских сел смогут пройти стоматологическое обследование

В Россошанском районе Воронежской области начал работу передвижной стоматологический комплекс. Райбольницы. Он поочередно объедет населенные пункты района, селяне смогут получить консультации и пройти профилактический осмотр. Обследование проводится бесплатно по полису ОМС.

В департаменте здравоохранения рассказали, что мобильный комплекс поступил в конце 2020 года в рамках нацпроекта. Он предназначен для проведения медицинских осмотров стоматологом, оказания терапевтической помощи взрослым и детям, а так же раннего выявления онкологических заболеваний полости рта.

За 2021 год стоматологи совершили 196 выездов. Они осмотрели и проконсультировали 3 091 пациента и вылечили 1 737 зубов. К жителям выезжают детский стоматолог и зубной врач. Предварительная запись на прием не требуется. Пациентов со сложными заболеваниями направляют в стоматологическую поликлинику по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская, 64.

В декабре пункт будет работать в населенных пунктах:

С 06 по 10 декабря, ФАП х. Украинский, пл. Молодежная, 7.

С 20 по 24 декабря, врачебная амбулатория с. Евстратовка, ул. Пролетарская, 2а.

С 27 по 30 декабря, врачебная амбулатория, с. Евстратовка, ул. Пролетарская, 2а.

Время приема с 8:00 до 14:00.