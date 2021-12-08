В Воронеже задержали серийного поджигателя машин

34-летнего воронежца, задержанного за поджог иномарки у гипермаркета на бульваре Победы, подозревают в целой серии поджогов машин. Мужчину поймали после инцидента с «Хонда-Лого», сгоревшего 5 декабря. Как выяснили оперативники, мужчина в вечернее время проник в салон автомобиля и при помощи зажигалки поджег обшивку салона.

- В ходе дальнейшего расследования установили причастность задержанного к совершению еще одного аналогичного преступления. В ноябре в утреннее время мужчина во дворе многоквартирного дома по улице Хользунова увидел автомобиль ВАЗ-2115, который был открыт. Проникнув в салон, он также поджог обшивку, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На мужчину завели уголовные дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества.