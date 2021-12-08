Воронежский прыгун в воду cтал пятым на первенстве мира

Никита Жуков достойно выступил на трехметровом трамплине на первенстве мира по прыжкам в воду, проходившем в Киеве. У нашего спортсмена не совсем задался предварительный раунд. После девяти прыжков Жуков набрал 380 баллов и был только девятым.

Однако в финале воронежец смог исправить ситуацию. За первый прыжок он получил 60 баллов и начал сокращать отставание от лидеров. После второго прыжка, за который Никита получил 72 балла, он переместился на восьмую строчку. Оценку в 66 баллов Жуков получил за третий прыжок, а за четвёртый ему поставили 60,45 балла. В итоге он занял пятое место.

- Для Никиты это очень хороший результат. Он в этом году впервые начал выезжать на международные старты. Летом на первенстве Европы он был седьмым, здесь стал пятым. Сейчас Жуков будет готовиться к Кубку России, который состоится в феврале следующего года. Там, нашему юному спортсмену, предстоит бороться за медали со взрослыми прыгунами, — рассказала в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по прыжкам в воду Елена Загребельная.