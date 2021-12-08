Воронежские спортсмены завоевали девять медалей на крупном всероссийском турнире по прыжкам на батуте

Наши юные батутисты отлично выступили на соревнованиях в Иваново. Фото: cspsk-vrn.ru

Команда Воронежской области, состоящая из десяти спортсменов, отлично показала себя на традиционных всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, посвященных памяти Героя Советского Союза Сергея Люлина. Турнир, проходивший в Иваново, имеет богатую историю и проводится на протяжении уже 40 лет, участвуют в нем сильнейшие батутисты со всей страны. В этом году приехали более 300 спортсменов из 15 регионов. Тем приятнее, что воронежские спортсмены завоевали три золота, четыре серебра и две бронзы.

Первое место в возрастной категории 9-10 лет заняла в синхронных прыжках Алиса Анохина. Она выступала в дуэте со спортсменкой из Иваново.

Также в этом возрасте, и тоже в синхронных прыжках, показали третий результат воронежцы Михаил Каширских и Богдан Кочнев

Две золотые медали завоевала на турнире Полина Пономарь. Среди спортсменов 13-14 лет она поднялась на высшую ступень пьедестала в индивидуальных прыжках, а потом, в паре с подругой по команде Елизаветой Григоровой, в синхронных.

Занял место на пьедестале и Марат Тажбаев. Среди батутистов не старше 16 лет, юноша вместе с напарником из Иваново замкнул тройку призеров.

Не остался без наград всероссийского старта и победитель первенства страны 2021 года в синхронных прыжках Дмитрий Бигдаш. На его счету два серебра. Как и на национальном первенстве, проходившем в октябре, в синхронных прыжках Бигдаш выступал с напарником из Татарстана Жаном Сулеймановым. Однако, на этом старте парни стали только вторыми. Такой же результат Дмитрий показал и в индивидуальных прыжках.

Еще две серебряные медали везет домой Денис Стецко. Он выступал среди спортсменов старше 17 лет. Денис стал вторым в индивидуальных и синхронных прыжках в паре с еще одним воронежцем Константином Мякининым.

- Это заключительные соревнования всероссийского уровня в этом году. Выступили спортсмены очень хорошо. Такого результат на всероссийских стартах, чтоб почти все воспитанники были на пьедестале, у нас не было давно. Это стало возможным благодаря слаженной совместной работе спортсменов и тренеров, которые привели ребят к такому результату. Это Андрей Пахомов, Алла Тарасова, Оксана Просветова, Ульяна Дубровских, - рассказал в интервью Центру региональной спортивной подготовки сборных команд главный тренер сборной Воронежской области по прыжкам на батуте Сергей Тарасов.