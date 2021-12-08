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Звезды8 декабря 2021 9:46

Воронежцев приглашают на Бунинскую осень

Концерт бесплатный
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 декабря творческий клуб Дома актера «Вариации с фортепиано» представит программу «Бунинская осень». В исполнении солистов воронежской оперы Светланы Дюдиной, Игоря Ходякова, Михаила Лобаса прозвучат сочинения Рахманинова, Глиэра, Шварца на стихи Ивана Бунина.

- Прозвучат любимые романсы писателя из репертуара Шаляпина, состоятся премьеры сочинений воронежских композиторов Елизаветы Ткачевой, Александра Мозалевского, Владимира Беляева, Александра Украинского, - отметили в Доме актера.

Начало концерта в 19 часов в конференц-зале. Вход свободный, при себе иметь маску и QR-код. 12+