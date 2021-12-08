В Воронеже до конца 2021 года законсервируют аварийную сталинку на Депутатской, 7

В Воронеже наконец-то приняли решение о сохранении «сталинки» на Депутатской, 7. Дом-памятник с "летающей девочкой", который является объектом культурного наследия регионального значения (он - часть «Ансамбля жилых домов» (Депутатская,7, 8д и 11), построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году), расселен. Там постоянно хозяйничают мародеры, в итоге здание находится в крайне аварийном состоянии. Таковым его признали еще в 2017 году, но расселяли вплоть до августа этого года (на расселение потратили 190 млн рублей). Как отмечают в мэрии, не все собственники помещений охотно переезжали. Да и сейчас привести здание в порядок мешает наличие частной собственности на первом этаже - там расположен магазин. Как отметил руководитель управления имущественных и земельных отношений Сергей Завьялов, с владельцем провели переговоры, в начале 2022 года магазин выедет из здания.

- Все 203 жилых помещения расселены, заканчивается процедура снятия с регистрационного учета последних собственников, у которых выкупили площади. 15 декабря пройдут торги на определение подрядчика на выполнение непосредственно строительно-монтажных работ. Оконные и дверные проемы будут заложены, чтобы ограничить доступ вандалов в здание. Региональное управление по охране объектов культурного наследия дало разрешение на работы по консервации, разработана проектная документация, - сообщили чиновники.

В дальнейшем здание планируют продать с обременением - с условием реконструкции и обязательством сбережения охраняемых элементов. Потенциальные покупатели, готовые выполнить эту задачу, уже есть, подчеркнул мэр города Вадим Кстенин.

До конца года дом должен быть законсервирован.