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Здоровье8 декабря 2021 9:01

К 8 декабря жертвами коронавируса стали еще 66 воронежцев

За сутки заразился 701 житель региона
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 8 декабря региональный оперштаб поделился коронавирусными сводками. Вчера положительные тесты на COVID-19 получил еще 701 житель Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 183 123 случая коронавируса.

Опять неутешительные цифры по смертям. За минувшие сутки от осложнений ковида скончались еще 66 воронежцев. Общее число жертв в регионе с начала периода наблюдений достигло 9 303 человек.

Вчера выписали с больничного 625 пациентов. Всего смогли победить болезнь 128 877 воронежцев.