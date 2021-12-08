Воронежец сбил пешехода и сбежал, оставив его на дороге

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 7 декабря около 16.50 в переулке Здоровья. Машина сбила 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель скрылся, пострадавшего отправили в больницу.

Сотрудники полиции задержали водителя. На 59-летнего мужчину составили протокол за оставление места ДТП. Устанавливают все обстоятельства аварии.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали четыре ДТП с участием пешеходов, все они пострадали.