В Воронеже девочка ушла в школу и пропала

фото Лиза Алерт

В Воронежа пропала 11-летняя школьница. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам Карины Рыбаковой. Девочка ушла в школу в Железнодорожном районе утром 7 декабря, но на уроках не появилась. Не вернулась она и домой.

Девочка нормального телосложения, ростом 150 см, у нее светло-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в черный пуховик, голубую рубашку, синюю юбку, черные колготки и сапоги, светло-коричневую шапку.

Если вы обладаете какой-то информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.