Воронежец ради дозы избил и ограбил сожительницу

25-летняя жительница Воронежа вызвала в полицию после того, как ее ограбил сожитель.

Девушка рассказала, что живет в своей квартире на улице Хользунова с гражданским супругом. Утром между ними произошел конфликт, мужчина ударил потерпевшую, забрал у нее ювелирные украшения и мобильный телефон и ушел. Ущерб женщина оценила в сумму около 70 тысяч рублей.

30-летнего ранее судимого воронежца задержали, он признался, что сдал похищенное в ломбард, а деньги потратил на приобретение наркотиков.

За грабеж мужчине светит до семи лет заключения.