Экс-главе отдела воронежского СК увеличили срок за коррупцию до 5 лет

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Воронежский облсуд принял решение по апелляции прокуратуры, касающейся срока по делу бывшего главы павловского отдела управления СК Руслана Болотских. Срок его пребывания в колонии увеличили с 3-х до 5 лет. Также ему назначен штраф в размере 2 млн рублей. Кроме того, экс-высокопоставленному силовику запретили занимать государственные должности на 5 лет. Об этом сообщили в облсуде.

Напомним, Руслана Болотских и его приятеля-адвоката Сергея Платонова задержали в Павловске 8 августа 2018 года. По версии следствия, именно адвокат якобы получил 250 тысяч рублей от представителя частной охранной организации за прекращение уголовного дела о мошенничестве. Эта сумма якобы предназначалась для передачи Болотских. После прекращения дела он должен был получить такую же сумму, считают силовики.

Адвокат пошел на сотрудничество со следствием и дело в отношении Платонова (посредничество во взяточничестве по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) спустя время прекратили по нереабилитирующим основаниям. А в отношении Руслана Болотских на основании материалов УФСБ по Воронежской области следствие возбудило дело о крупной взятке (ч. 5 ст. 290).

В конце августа 2019 года оно было передано в Павловский райсуд, но из-за конфликта интересов облсуд определил его для рассмотрения в Богучар. На заседании Болотских признал свою вину в совершении преступления, но в январе 2020 года суд вернул дело в прокуратуру из-за нарушения требований оформления обвинительного заключения.