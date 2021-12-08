В Воронеже три беременные женщины заболели коронавирусом и попали в реанимацию

Сейчас в отделении реанимации остается только одна из трех беременных женщин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронеже три беременные женщины, не делавшие прививки от коронавируса и заразившиеся этой страшной болезнью, попали в реанимацию. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог регионального департамента здравоохранения Ольга Самофалова.

Женщины заболели перед родами, поэтому их состояние резко ухудшилось. Одной из них даже пришлось сделать кесарево сечение. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что двух пациенток после улучшения состояния перевели в обычную палату для больных ковидом, третья по-прежнему лежит в реанимации.

Ольга Самофалова добавила, что беременным, зараженным ковидом, чаще делают УЗИ, чтобы следить за состоянием плода. Если течение болезни не тяжелое, чаще всего женщины рожают ребенка благополучно. В других случаях прогнозы давать трудно, многое зависит от того, есть ли у мамы другие болезни, помимо ковида, и насколько они опасны.