Воронежца подозревают в убийстве в Красноярске

34-летнего жителя Воронежской области объявили в федеральный розыск за убийство в Красноярске. Как сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, его подозревают в убийстве 41-летней жительницы Красноярска.

Инцидент произошел в конце июля. Родственники обратились к правоохранеитлям по поводу безвестного исчезновения дамы. Оперативники выяснили, что женщина была в гостях у своей подруги, потом уехала на такси в развлекательное заведение, после чего ушла из кафе в неизвестном направлении. Через несколько дней ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу. Под подозрение попали 29-летний житель Красноярска и 34-летний житель Воронежской области.