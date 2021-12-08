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Происшествия8 декабря 2021 6:30

Воронежца подозревают в убийстве в Красноярске

Мужчину объявили в розыск
Ярослав ИВАНОВ
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34-летнего жителя Воронежской области объявили в федеральный розыск за убийство в Красноярске. Как сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, его подозревают в убийстве 41-летней жительницы Красноярска.

Инцидент произошел в конце июля. Родственники обратились к правоохранеитлям по поводу безвестного исчезновения дамы. Оперативники выяснили, что женщина была в гостях у своей подруги, потом уехала на такси в развлекательное заведение, после чего ушла из кафе в неизвестном направлении. Через несколько дней ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу. Под подозрение попали 29-летний житель Красноярска и 34-летний житель Воронежской области.