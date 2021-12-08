В художественном музее покажут "Арт-Географию Воронежской области"

16 декабря в музее имени Крамского откроется выставка «Арт-География Воронежской области и города Воронежа». Она направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. «Арт-География России» – это призыв к современному обществу сохранить для будущих поколений стремительно уходящую историко-краеведческую «натуру» знаменитых и малоизвестных мест, событий и свершений.

Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и города Воронежа. В экспозицию войдут около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов.

Всероссийский историко-краеведческий выставочный проект «Арт-География России» проводится в 85-ти субъектах Российской Федерации.

Выставка продлится до 16 января 2022 года.