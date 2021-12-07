Cледователи рассказали подробности неудавшегося убийства в центре Эртиля

Пистолет, из которого чуть не был застрелен работник агрофирмы, обнаружили в озере. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета подробно рассказали о попытке убийства, совершенной в Эртиле 10 августа 2020 года.

40-летний сотрудник службы внутреннего контроля сельскохозяйственного предприятия узнал о причастности к краже зерна с полей в Эртильском районе бизнесмена из Эртиля. Тот предложил взятку за молчание. Работник агрофирмы отказался ее брать. Тогда предприниматель сообщил своему приятелю, 26-летнему жителю Эртильского района, что его бизнесу, связанному с грузоперевозками, мешает это самый 40-летний работник сельхозпредприятия. После этого молодой человек и решил расправиться с мужчиной. Бизнесмен, по данным следователей, «убрать» мешавшего ему человека не просил.

10 августа 26-летний мужчина, захватив с собой пистолет, подстерег сотрудника агрофирмы у его дома. Когда тот сел в машину за руль, молодой человек подошел со стороны пассажирского сидения и выстрелил в голову водителя. Тот упал на землю. Киллер, уверенный, что ему удалось «черное дело», пустился бежать. Пистолет он выбросил в озеро, но оружие потом нашли. Однако раненый мужчина не только выжил, но и когда пришел в себя, сумел доехать до больницы. Врачи сумели его спасти.

Киллера-неудачника примерно через месяц задержали. Ранее его судили за кражи. Мужчину арестовали. Сначала он признал свою вину, но потом отказался от своих показаний. Тем не менее его изобличили и показания свидетелей, и данные проведенных судебных экспертиз. Мы уже писали, что 26-летнего жителя Эртильского района осудили на 11 лет колонии строгого режима.

- Также в суде продолжают рассмотрение уголовного дела по обвинению пяти жителей Эртильского района в краже имущества сельскохозяйственного предприятия. Максимальный срок наказания по ней – шесть лет лишения свободы, - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелёв.