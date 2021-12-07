Воронежский «Буран» после двух побед подряд был разгромлен «Югрой» из Ханты-Мансийска

Ошибка Глеба Носова обернулась победной шайбой "Югры". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Неудачно сложился выезд «Бурана» в гости к «Югре» из Ханты-Мансийска. Хотя начиналось все для «ураганных» очень даже неплохо. На шестой минуте Никита Жлоба не без помощи рикошета реализовал большинство – 1:0. Увы, это был последний успех «Бурана» в этом матче. На 11 минуте Артем Антипов завершил розыгрыш лишнего броском по пустым воротам – 1:1. А на 16-й сплоховал вратарь «Бурана» Глеб Носов. Несложный бросок Александра Дрягилева он пропустил между ног – 1:2.

Во втором периоде обошлось без голов, а вот в третьем хоккеисты «Югры» просто раздавили «ураганных». На 41 минуте большинство реализовал оформивший дубль Дрягилев – 1:3. На 45 и 49-й дважды отличился Владислав Кара – 1:5. Ну и на 55 минуте добил «Буран» точный бросок Ивана Воробьева – 1:6. Обидный разгром, особенно после двух выигрышей на выезде подряд.

После этого поражения «Буран» остался на 23 месте с 22 очками. Впереди у «ураганных» 12 декабря домашний матч с «Омскими крыльями». Сибиряки сейчас занимают 19 место с 28 очками. Игра начнется в 17.00.