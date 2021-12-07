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Общество7 декабря 2021 16:56

В центре Воронежа детсад закрыли на ремонт после проверки Роспотребнадзора

Санитарные врачи нашли дефекты в отделке стен, а также обнаружили упавшую плитку в медицинском кабинете
Олег КУЗНЕЦОВ
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Когда детсад откроют снова, пока неясно.

Когда детсад откроют снова, пока неясно.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 7 декабря, в Центральном районе закрыли детский сад № 154, расположенный по адресу: улица Демократии, 15а. Во время проверки Роспотребнадзора там обнаружили дефекты в отделке стен и пола, отшелушивание штукатурки, в медицинском кабинете увидели упавшую облицовочную плитку. Поэтому в образовательном учреждении решили провести срочный ремонт.

Закрытие детсада возмутило родителей дошколят. Им теперь придется отводить детей, пусть и временно, в другой коллектив. Для малышей это стресс, к тому же в другие детсады далеко добираться. Тем более, что дети уже начали готовиться к новогодним утренникам. Кроме того, некоторые родители считают, что после ремонта здание могут уже и не открыть. Они опасаются, что на место в центре города нацелился какой-нибудь бизнесмен, чтобы возвести там очередную высотку.

В мэрии Воронежа так прокомментировали ситуацию:

- На время проведения локального косметического ремонта дети, посещавшие дошкольное учреждение (а это 80 малышей), будут с учетом мнения родителей распределены в близлежащие детсады: №№ 17,18, 33, 108, 109, 32. Управление образования и молодежной политики и руководство учреждения приложат максимум усилий для того, чтобы оперативно устранить выявленные нарушения и возобновить работу детского сада. Родители могут уточнить интересующую их информацию в отделе образования Ленинского и Центрального районов по телефону: 228-31-75.