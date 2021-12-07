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Происшествия7 декабря 2021 15:58

В Воронеже направили в суд уголовное дело 35-летнего бывшего крупного полицейского начальника

Он получил взятку в 125 тысяч рублей, чтобы скрыть незаконную «обналичку» денег
Юрий КОЗЛОВ
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Бывшему полицейскому начальнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Бывшему полицейскому начальнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 7 декабря 2021 года, сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в суд уголовное дело 35-летнего бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу. Его обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие».

По версии следствия, полицейский начальник в течение трех месяцев 2021 года получил от махинатора, незаконно «обналичивавшего» крупные суммы денег, взятку в 125 тысяч рублей. Взамен заместитель начальника обязался не привлекать преступника к ответственности, «замяв» его дело. В ходе следствия теперь уже бывший полицейский полностью признал свою вину.

Уголовное дело рассмотрят в Коминтерновском районном суде. Бывшему полицейскому начальнику грозит до восьми лет лишения свободы.