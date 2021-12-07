В Воронежской области пьяный сожитель до смерти избил женщину

Гражданский муж пытался убедить следователей, что, избивая жену и руками, и ногами, он не желал ей смерти. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Лисках вынесли приговор 54-летнему местному жителю. Его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

В ночь с 22 на 23 июня 2021 года в квартире на ул. 3-й пер. 40 лет Победы мужчина поссорился с 40-летней гражданской женой, которая его оскорбила. Разозлившись, супруг стал избивать женщину руками и ногами. Удары сыпались по голове, телу, руками и ногам. После зверского избиения истязатель ушел спать. Обнаружив утром 23 июня женщину без сознания, он вызвал скорую. Женщину отвезли в больницу, но спасти не смогли. Она умерла через несколько дней. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от внутричерепной травмы. Вскоре гражданского мужа погибшей арестовали.

- Вину в совершении преступления он признал частично, утверждая, что не желал наступления смерти женщины. Доказательств в отношении гражданского мужа собрали немало. Это и показания многочисленных свидетелей, и результаты проведенных экспертиз, и протоколы осмотров Уголовное дело направили в суд, где приняли решение отправить мужчину на восемь лет в колонию строгого режима, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.