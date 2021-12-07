В Воронеже неудачливого киллера надолго посадили в колонию строгого режима

Молодой человек за покушение на убийство отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Панинском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 26-летнего Артема Б. Его признали виновным в покушение на убийство сотрудника агрофирмы и в незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным следствия, в августе 2020 года Артем Б. в центре Эртиля на площади Ленина выстрелил в сидящего за рулем легкового автомобиля сотрудника службы внутреннего контроля ООО УК «Агрокультура». Мужчина пытался не дать ему сообщить о краже на полях этой сельскохозяйственной организации. Уголовное дело по факту кражи сейчас рассматривают в суде. После выстрела преступник убежал. Сотрудник агрофирмы остался жив благодаря своевременной помощи врачей.

- Артема Б. приговорили к 11 годам колонии строгого режима. После освобождения будет также действовать период ограничения свободы сроком на один год, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.