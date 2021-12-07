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Происшествия7 декабря 2021 12:45

СМИ: в Воронеже самолету помешала сесть собака

В аэропорту инцидент не комментируют
Олег КУЗНЕЦОВ
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В воронежском аэропорту факт задержки посадки самолета из-за появления собаки не подтвердили, но и не опровергли.

В воронежском аэропорту факт задержки посадки самолета из-за появления собаки не подтвердили, но и не опровергли.

Фото: Константин ИВШИН

В одном из Телеграм-каналов появилась информация, что в воронежском аэропорту в понедельник, 6 декабря, в 12.52 не смог сесть самолет «Боинг-737», летевший из Сочи. Случилось это якобы потому что на взлетной полосе появилась собака. Лайнер по указанию диспетчера пошел на второй круг и в 13.07 благополучно приземлился.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что не подтвердить, ни опровергнуть факт подобного инцидента не могут.

Напомним, ранее задержки авиарейсов в воронежском аэропорту происходили только от капризов погоды. В частности, в конце ноября несколько самолетов не могли сесть или отправиться в путь из-за сильного тумана.