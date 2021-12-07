В ноябре воронежцы пожаловались на работу своих УК 3200 раз

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В государственной жилищной инспекции Воронежской области рассказали, что только в ноябре им поступило более 3200 жалоб на неудовлетворительную работу управляющих организаций. Часть жалоб были поданы в электронном виде.

Почти 1500 обращений касались неудовлетворительной работы УК по содержанию общедомового имущества, еще 367 заявителей были недовольны состоянием придомовой территории. 1585 раз воронежцы пожаловались на некачественные жилищно-коммунальные услуги и, в том числе на отопление – 1232 раза. 382 человека обратились в связи с некорректными начислениями платы за жилищно-коммунальные услуги.

По обращения граждан инспекция организовала выездные проверки. По их результатам УК выдали 22 предписания об устранении нарушений и 83 предостережения.

В ноябре коммунальщики исполнили 16 ранее выданных предписаний. Среди них – восстановление линий рециркуляции системы отопления в доме №27 по улице Туполева и опиловка сухих деревьев во дворе дома №58 по Плехановской.