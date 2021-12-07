У воронежского ТРЦ «Град» автоблогер попался на езде в полицейской форме с мигалкой и с автоматом

Фрагмент езды, нарушающей кучу правил дорожного движения. Фото: кадр с видео

Полицейские отреагировали на появление в Сети видео, где у сити-парка «Град» водитель разъезжает на машине с мигалкой и с пассажиром в открытой двери с вещью, похожей на автомат, в руках. При этом на автомобиле красуется надпись, свидетельствующая о весьма странном чувстве юмора.

Стражи порядка обратили внимание на много нарушений закона, допущенных водителем. Его личность установили, парню 18 лет. Это и езда на машине без номеров, и перевозка пассажира в открытой двери, и использование световых сигналов без всякого права на это. Не ушло от внимания полицейских и то, что тонировка автомобиля на передних стеклах была слишком темной, что не соответствует требованиям технического регламента.

Сотрудники ГИБДД также установили, что в ноябре 2021 года на юношу уже составляли административный протокол за неправильную тонировку машины. Тогда молодого человека оштрафовали. И обязали привести стекла в порядок. Однако этого требования он не выполнил.

В итоге за нарушения, допущенные на парковке торгового центра, водителя оштрафовали на 6500 рублей. Кроме того, за неповиновение законному распоряжению полицейского мировой суд обязал молодого человека уплатить еще 2000 рублей.

Еще по двум нарушениям материалы будут направлены в мировой суд. За управление автомобилем без государственных регистрационных знаков юноше грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев, а за использование при движении мигалки он может лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кстати, молодой человек уже попадался, когда в сентябре 2021 года на проспекте Революции перевозил пассажира, одетого в форму сотрудника ДПС, на крыше автомобиля. Тогда, в отношении водителя и его пассажира также были возбуждены административные дела.

Водитель заявил, что является блогером и своими действиями планировал увеличить количество посетителей своей страницы в Сети. Юноша уверял полицейских, что раскаивается и больше так делать не будет.