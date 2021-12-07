В Воронеже активистка обвиняет спикера облдумы в том, что он выхватил у нее телефон

Владимир Нетесов заявил, что даже не приближался к активистке. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Утром в понедельник, 6 декабря, активистка Оксана Дивисенко пришла в областную думу, как она утверждает, для того, чтобы передать протоколы с подписями против введения QR-кодов и других ограничительных мер. Далее, по ее утверждению, ее крайне неласково приняла охрана, которой она объясняла, что добивается встречи со спикером регионального парламента Владимиром Нетесовым. Затем, когда пройти ей все же удалось, как уверяет Оксана, руководитель облдумы, увидев ее, потребовал надеть маску, хотя сам был без нее, и выхватил у девушки телефон. Потом, правда, вернул. Да и подписи ей вроде бы удалось передать спикеру.

Владимир Нетесов сам прокомментировал инцидент. По его словам, он не приближался к Оксане Дивисенко ближе, чем на два метра.

- У нас 6 декабря не было приемного дня, но женщина вела себя шумно, и я спокойно предложил ей пройти в кабинет для приема граждан, где напоил ее чаем. Мы общались культурно, я взял документы, которая она согласилась отдать только мне. Я ей объяснил, что лично поддерживаю законопроект, который она критикует, но это мое право и выбор, она может иметь свое мнение. Вот и все, что было, - заявил спикер облдумы.