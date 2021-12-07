Двух рабочих из Воронежской области обнаружили мертвыми в самодельной бане в Москве

Судя по всему, рабочие жили в таком вот помещении. Фото: Телеграм-канал прокуратуры Москвы. Фото: другой источник.

Утром в понедельник, 6 декабря, в Москве в самодельной бане на шоссе Энтузиастов обнаружили тела двух мужчин. По предварительным данным, оба отравились угарным газом. Личности погибших вскоре установили. Обоим погибшим 39 лет, они приехали на заработки из Воронежской области, устроились в фирму, занимающуюся бурением скважин. Баня располагалась на территории этой организации.

Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры Москвы выясняют, не жили ли на этой территории, мало приспособленной для налаживания нормального быта, другие сотрудники фирмы. А также, насколько коммерсанты соблюдали требования закона, допуская такие условия для отдыха и сна своих сотрудников.