Синоптики сообщили, донесется ли сильнейший снегопад, идущий на Москву, до Воронежской области

О таком снеге, как в Москве, воронежцам остается только мечтать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики полагают, что сильнейший снегопад, угрожающий 7 декабря москвичам, до нашей области не дойдет. По прогнозам метеоролога Евгения Тишковца, в столице может выпасть столько снега, сколько не видели там с 1949 года. А точнее, пятая часть обычной месячной нормы декабря.

Нам бы их проблемы. В Воронежской области снег пока, если и покрывает землю, то совсем чуть-чуть. В декабре идет дождь. И, судя по прогнозу на ближайшие дни, плюсовая температура и осадки пока от нас никуда не денутся. Настоящую зиму стоит ждать только на следующей неделе.

В ночь на среду, 8 декабря, синоптики прогнозируют дождь при температуре +1. Днем будет сухо, но пасмурно, потеплеет до +3.

В четверг, 9 декабря, ночью вместо юго-восточного подует северо-восточный ветер. Он принесет с собой +3 градуса и облачную погоду. Днем пойдет небольшой дождь. Температура по сравнению с ночной не изменится – будет все так же +3.

В ночь на пятницу, 10 декабря, снова сменится ветер – на этот раз на восточный. При температуре +2 градуса будет идти снег, на подлете к земле превращающийся в дождь. Днем вернется северо-восточный ветер. Но погода не изменится – снег с дождем при +2 градусах.

В субботу, 11 декабря, ночью будет -1 и облачно. Днем чуть потеплеет – до нуля. При этом солнце по-прежнему показываться не будет.