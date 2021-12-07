Под Воронежем главу села оштрафовали за заброшенные плотины прудов

К сожалению, заброшенные плотины в российской глубинке - совсем не редкость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2021 года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку работы администрации села Скляево Рамонского района Воронежской области. Во время нее они обнаружили нарушение земельного законодательства.

Плотины прудов, находящиеся на участках земель сельскохозяйственного назначения, не были благоустроены. Гребень плотин и обочины дороги заросли сорной травой.

Сотрудники администрации не предоставили сведения и документы, подтверждающие контроль технического состояния сооружения. Причем они даже не определили, кто за этими плотинами должен был следить.

В отношении главы администрации села Скляево в конце ноября 2021 возбудили административное дело по ч. 1 ст.10.10 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации отдельно расположенного гидротехнического сооружения». Чиновника оштрафовали. На какую сумму, не сообщают. Известно только, что максимальное наказание по этой статье – штраф в две тысячи рублей.