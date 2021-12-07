В Воронежской области резко увеличилось число выздоровевших от коронавируса

Благоприятных результатов тестов на ковид все больше. Фото: Алиса ТИТКО

Санитарные врачи дали по коронавирусу не только пугающие, но и оптимистичные цифры. На утро вторника, 7 декабря, вылечился от ковида еще 591 житель Воронежской области. Для сравнения: на начало дня 6 декабря вылечились 532 пациента. Если учесть, что еще относительно недавно число выздоровевших за сутки было меньше 150, то прогресс очевиден. Всего за время пандемии избавились от коронавируса уже 128 252 жителя Воронежской области.

Учитывая то, что темпы вакцинации сейчас, пусть и далеки от идеала, но тем не менее достаточно высоки (прививки сделали уже 1 миллион 194 тысячи наших земляков), хочется надеяться, что начало формирования коллективного иммунитета уже не за горами.