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Общество7 декабря 2021 9:28

В Воронежской области снова стало меньше заболеваний коронавирусом за сутки

Число зараженных снизилось еще на 10 человек, теперь их 717
Юрий КОЗЛОВ
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Нагрузка на врачей уменьшилась, но пока незначительно.

Нагрузка на врачей уменьшилась, но пока незначительно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Роспотребнадзора предоставили данные о заболеваниях коронавирусом за сутки. По сведениям на утро вторника, 7 декабря, заразились ковидом еще 717 человек (для сравнения, на начало дня понедельника, 6 декабря, их было 727).

Новый пик пандемии коронавирусом, видимо, уже пройден. Похоже, свою роль сыграл частичный локдаун, объявленные на рубеже октября – ноября 2021 года. Пусть и не все сидели по домам, но цифры свидетельствуют – число новых заболеваний потихоньку идет на спад.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели уже 182 406 жителей Воронежской области.