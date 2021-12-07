В Воронежской области снова стало меньше заболеваний коронавирусом за сутки

Нагрузка на врачей уменьшилась, но пока незначительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Роспотребнадзора предоставили данные о заболеваниях коронавирусом за сутки. По сведениям на утро вторника, 7 декабря, заразились ковидом еще 717 человек (для сравнения, на начало дня понедельника, 6 декабря, их было 727).

Новый пик пандемии коронавирусом, видимо, уже пройден. Похоже, свою роль сыграл частичный локдаун, объявленные на рубеже октября – ноября 2021 года. Пусть и не все сидели по домам, но цифры свидетельствуют – число новых заболеваний потихоньку идет на спад.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели уже 182 406 жителей Воронежской области.